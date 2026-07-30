ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Uefas president Aleksander Ceferin. (Darko Vojinovic / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Uefa redo att bojkotta VM efter Fifas planer

Av Adam Lindh
Publicerad:

Uefas medlemsförbund tänker bojkotta VM om Fifa går vidare med planerna på att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, rapporterar The Times.

Beslutet fattades vid ett extrainsatt digitalt möte som Uefa kallade till tidigare i veckan. Samtliga 55 medlemsförbund deltog, skriver Uefa i ett pressmeddelande.

Fifas planer går ut på att stycka av VM i ett dotterbolag värt 20 miljarder dollar. 20 procent av ägandet ska säljas till privata investerare.

Det har mött stark kritik i fotbollsvärlden, inte minst från Uefa, men också från Asiens fotbollsförbund AFC och Nord- och Centralamerikas Concacaf.

AFC:s president Sheikh Salman skrev i ett brev till organisationens 47 medlemsförbund att han beklagar att Fifa inte har samrått med förbunden kring planerna.

”Dessutom kan ett sådant initiativ inte lyckas utan stöd från samtliga konfederationer, och det stödet finns inte i dag”, skrev Salman enligt The Times.

Omni förklararSå förvandlar Infantino Fifa till ett storföretag

Omni Mer
Uefas pressmeddelande
pressmeddelande · www.uefa.com
Fifa har gett medlemsländer fram till september på sig att ta ställning till planerna
www.thetimes.com
Uefa har tidigare uppgett att förbundet är redo att vidta rättsliga åtgärder
www.theguardian.com
Medlemsländer som röstar ja till Fifas planer ska få en bonus på 388 miljoner kronor var
TT
Annons
Boka turer och aktiviteter på din nästa resmål — sök på GetYourGuide
GetYourGuide
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen