Uefa redo att bojkotta VM efter Fifas planer

Uefas medlemsförbund tänker bojkotta VM om Fifa går vidare med planerna på att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, rapporterar The Times.

Beslutet fattades vid ett extrainsatt digitalt möte som Uefa kallade till tidigare i veckan. Samtliga 55 medlemsförbund deltog, skriver Uefa i ett pressmeddelande.

Fifas planer går ut på att stycka av VM i ett dotterbolag värt 20 miljarder dollar. 20 procent av ägandet ska säljas till privata investerare.

Det har mött stark kritik i fotbollsvärlden, inte minst från Uefa, men också från Asiens fotbollsförbund AFC och Nord- och Centralamerikas Concacaf.

AFC:s president Sheikh Salman skrev i ett brev till organisationens 47 medlemsförbund att han beklagar att Fifa inte har samrått med förbunden kring planerna.

”Dessutom kan ett sådant initiativ inte lyckas utan stöd från samtliga konfederationer, och det stödet finns inte i dag”, skrev Salman enligt The Times.