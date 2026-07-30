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Fifa-toppen Gianni Infantino tillsammans med PSG-ordförande Nasser Al-Khelaifi 2025. (Fabrizio Corradetti / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Källor: Uefa vill att PSG-topp ersätter Infantino

Av Alice Hermansson
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Europeiska fotbollsförbundet har tröttnat på skandalerna kring Fifa-bossen Gianni Infantino och planerar att rösta bort honom nästa år, uppger källor för Politico. Planen är att PSG:s ordförande Nasser Al-Khelaifi ska ta över posten.

Frågan ska avhandlas under Europeiska fotbollsförbundets (Uefa) krismöte på torsdagen. Där väntas man även diskutera en eventuell framtida bojkott av fotbollsturneringar i Fifas regi, enligt källorna.

Frågan om Fifa-ordförandeposten har blivit högaktuell den senaste tiden, inte minst på grund av kritiken mot Infantino. I veckan avslöjade brittiska medier att Fifa-toppen planerar att sälja ut 20 procent av VM:s kommersiella rättigheter, något som mötts av hårt motstånd från europeiskt håll.

I mars ska Fifas 211 medlemsförbund välja ny ordförande och Infantino ställer upp för en tredje mandatperiod. En talesperson för Nasser Al-Khelaifi säger dock till Politico att 52-åringen inte är intresserad av att ta över efter Infantino.

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