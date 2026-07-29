Forssmed: Ovärdigt av Fifa – skadar förtroendet mer

Det är stötande att Fifa överväger att sälja ut delar av VM. Det skriver socialminister Jakob Forssmed (KD), som ansvarar för idrottsfrågor, i en kommentar till TT.

”Sättet som man tänkt baxa igenom förslaget på framstår också som ovärdigt och främmande för vår idrottstradition. Det skadar tyvärr ett redan sargat förtroende för ett Fifa som utvecklas i fel riktning.”

Fifas ordförande Gianni Infantino har fått en störtflod av internationell kritik mot sitt förslag att sälja ut 20 procent av VM till privata investerare. Han försöker locka medlemsförbunden med ett extra tillskott på 194 miljoner kronor om förslaget går igenom – och ytterligare 194 miljoner till de förbund som röstat ja,