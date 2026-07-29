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Uefas ordförande Aleksander Ceferin (Darko Vojinovic/AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Franska regeringen: Uefa samlas för krismöte i dag

Av Alice Hermansson
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Fotbollsförbundet i Europa, Uefa, ska samlas i dag för ett krismöte. Det bekräftar Frankrikes idrotts- och ungdomsminister Marina Ferrari på sociala medier, enligt TT.

”Jag välkomnar det extrainsatta mötet som de europeiska fotbollsmyndigheterna håller på onsdag. Inför ett förslag som kan förändra balansen inom vår sport i grunden är det avgörande att Europas aktörer talar med en gemensam röst”, skriver hon på X.

Mötet sker efter att Internationella fotbollsförbundet (Fifa) uppgett att delar av VM och klubblags-VM ska säljas via ett nystartat dotterbolag. Fifas 211 medlemsförbund har även fått ett brev där de uppmanas att rösta ja till förslaget för att få miljontals kronor i bonus.

Förslaget om att sälja de kommersiella delarna av VM har mötts av massiv kritik och anklagelser om korruption.

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