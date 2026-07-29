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Fifas chef Gianni Infantino (Eduardo Verdugo/AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Fifa: Rösta ja och få bonus på 390 miljoner kronor

Av Alice Hermansson
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Fifa erbjuder miljonbonusar till sina medlemsförbund om planen att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter går i hamn, rapporterar The Times.

Fifa-toppen Gianni Infantino har skickat ett brev till organisationens 211 medlemsförbund där han presenterar villkoren. Om förbunden säger ja till försäljningen får de en bonus på 390 miljoner kronor vardera – men de har bara 53 dagar på sig innan erbjudandet löper ut. Kritiker kallar upplägget för en ”ren muta”.

I brevet framgår det att försäljningen skulle generera rejäla intäktsökningar för Internationella fotbollsförbundet och i sin tur medlemsförbunden. Länderna skulle då få dela på 10 miljarder dollar.

”Om ni önskar behålla status quo och avvisar detta förslag har vi fortfarande vår planerade utökning av Forward-programmet på 2,7 miljarder dollar som tidigare presenterats”, skriver Infantino i brevet.

Fifa hävdar att intäkterna skulle bli 75 procent längre utan försäljningen
www.thetimes.com
Förbunden måste ge sitt svar senast 19 september
TT
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