Fifa: Rösta ja och få bonus på 390 miljoner kronor

Fifa erbjuder miljonbonusar till sina medlemsförbund om planen att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter går i hamn, rapporterar The Times.

Fifa-toppen Gianni Infantino har skickat ett brev till organisationens 211 medlemsförbund där han presenterar villkoren. Om förbunden säger ja till försäljningen får de en bonus på 390 miljoner kronor vardera – men de har bara 53 dagar på sig innan erbjudandet löper ut. Kritiker kallar upplägget för en ”ren muta”.

I brevet framgår det att försäljningen skulle generera rejäla intäktsökningar för Internationella fotbollsförbundet och i sin tur medlemsförbunden. Länderna skulle då få dela på 10 miljarder dollar.

”Om ni önskar behålla status quo och avvisar detta förslag har vi fortfarande vår planerade utökning av Forward-programmet på 2,7 miljarder dollar som tidigare presenterats”, skriver Infantino i brevet.