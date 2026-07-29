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Gianni Infantino efter VM-finalen 2023. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikörer: Rädda fotbollen från den maktgalne Infantino

Av Marcus Lindén
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Fifa-ordföranden Gianni Infantinos farligaste drag är att han beter sig som om han vore statschef för ett land. Det skriver The Telegraphs sportchef Oliver Brown i en krönika efter nyheten att Fifa vill sälja ut 20 procent av VM till privata investerare.

”Han lider av totalt storhetsvansinne”, skriver Brown, vars text är en enda lång sågning av Infantino.

Fifa-chefen lever i en förvriden värld, är en del av oligarkin, besatt av makt för maktens skull och bugar ovärdigt inför Trump, lyder omdömet.

Att Infantino nu vill sälja ut världens mest uppskattade idrottsevenemang borde utlösa ett ”öppet uppror”. Brown tycker att Europas fotbollsförbund Uefa måste sätta hårt mot hårt genom att hota med att bryta sig ur Fifa.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh ser det som ett ”försök till statskupp” inom sporten. Upplägget ger Infantino möjlighet att bli vd för det nya bolaget, vilket gör att han kan behålla makten över världsfotbollen.

– Han har lyckats kidnappa en hel organisation, säger Lundh.

Oliver Brown: I hans förvridna värld finns det aldrig något som är tillräckligt
krönika · www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Olof Lundh: ”Han har tjuvkopplat demokratin och insynen”
www.fotbollskanalen.se
Martyn Ziegler: Infantinos dröm om mer pengar ligger bakom planerna
krönika · www.thetimes.com
Marina Hyde: Vem i hela friden vågar kritisera Infantino när han ska skapa världsfred?
krönika · www.theguardian.com

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Uppgifter: Infantino vill sälja delar av VM till privata aktörer
Financial Times  · Ofta betalvägg
Infantino väntas bli omvald som Fifa-ordförande
www.thetimes.com
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