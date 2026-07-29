Krönikörer: Rädda fotbollen från den maktgalne Infantino

Fifa-ordföranden Gianni Infantinos farligaste drag är att han beter sig som om han vore statschef för ett land. Det skriver The Telegraphs sportchef Oliver Brown i en krönika efter nyheten att Fifa vill sälja ut 20 procent av VM till privata investerare.

”Han lider av totalt storhetsvansinne”, skriver Brown, vars text är en enda lång sågning av Infantino.

Fifa-chefen lever i en förvriden värld, är en del av oligarkin, besatt av makt för maktens skull och bugar ovärdigt inför Trump, lyder omdömet.

Att Infantino nu vill sälja ut världens mest uppskattade idrottsevenemang borde utlösa ett ”öppet uppror”. Brown tycker att Europas fotbollsförbund Uefa måste sätta hårt mot hårt genom att hota med att bryta sig ur Fifa.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh ser det som ett ”försök till statskupp” inom sporten. Upplägget ger Infantino möjlighet att bli vd för det nya bolaget, vilket gör att han kan behålla makten över världsfotbollen.

– Han har lyckats kidnappa en hel organisation, säger Lundh.