Infantino: Det är ett förslag – inget tvång
Fifa-chefen Gianni Infantino har sågats jäms med fotknölarna för sitt förslag om att sälja ut 20 procent av VM till privata investerare.
Nu kommenterar han kritiken i ett videoklipp, rapporterar AFP. Han kallar det ”ett förslag, inget tvång” och en chans att ”turboladda fotbollens globala utveckling”.
– Det är del av en demokratisk process, en konsultationsprocess, tillägger han.
Infantino vill locka de 211 medlemsförbunden med en utbetalning på 194 miljoner kronor var om förslaget går igenom – och ytterligare 194 miljoner till dem som röstar ja.
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