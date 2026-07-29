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Infantino. (Sam Hodde /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Infantino: Det är ett förslag – inget tvång

Av Joel Malmén
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Fifa-chefen Gianni Infantino har sågats jäms med fotknölarna för sitt förslag om att sälja ut 20 procent av VM till privata investerare.

Nu kommenterar han kritiken i ett videoklipp, rapporterar AFP. Han kallar det ”ett förslag, inget tvång” och en chans att ”turboladda fotbollens globala utveckling”.

– Det är del av en demokratisk process, en konsultationsprocess, tillägger han.

Infantino vill locka de 211 medlemsförbunden med en utbetalning på 194 miljoner kronor var om förslaget går igenom – och ytterligare 194 miljoner till dem som röstar ja.

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