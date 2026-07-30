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VM-finalen mellan Spanien och Argentina. (Julio Cortez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

”Öppen maktkamp – Uefas besked saknar motstycke”

Av Joel Malmén
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Uefas bojkottshot mot VM saknar historiskt motstycke, säger Expressens krönikör Noa Bachner till SVT Nyheter.

Fifa har varit omgärdat av en mängd skandaler och kontroverser genom årtiondena, fortsätter han:

– Men aldrig något som ställt fotbollen inför ett vägskäl som detta, och med lika stora potentiella konsekvenser.

Bakom beskedet finns en eskalerande och alltmer öppen maktkamp mellan Uefa och Fifa, säger TV4:s och Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh till TT.

Uefa tar nu till sitt tuffaste hot, och syftet är att sänka värdet på Fifas utförsäljningsplan, fortsätter han.

– Investerarna kommer inte vara intresserade om inte Europas lag är med. Spanien till exempel är regerande världsmästare på både herr- och damsidan. Utan Uefa tappar planen kraft.

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