Nytt bakslag för Fifa – 41 länder till säger nej
Fotbollsförbundet Concacaf, som utgörs av 41 länder i Nord- och Centralamerika samt Karibien, avvisar Fifas planer på att sälja ut delar av VM till privata investerare. Det skriver Reuters.
Concacaf uttrycker ”djup oro” över bristen på dialog som föregick förslaget, och den korta svarstiden.
”Diskussionen understryker behovet av större transparens och ordentlig styrning”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
Tidigare under dagen meddelade det europeiska fotbollsförbundet Uefa att alla 55 medlemsnationer bojkottar VM om Fifas plan blir verklighet.
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