Analyser: Venezuelas olycka tycks aldrig ta slut

De kraftigaste jordskalven på över 100 år i Venezuela hade inte kunnat komma vid ett sämre tillfälle för landet, skriver CNN:s John Liu. Den en gång blomstrande ekonomin är lamslagen efter år av korruption och sanktioner, och fattigdomen redan utbredd.

Skalven kommer att testa hur långt USA är villigt att gå för att stötta Venezuela, ett land som Donald Trump sa att man skulle ”styra” när ex-presidenten Nicolás Maduro var ute ur bilden. Både Trump och utrikesminister Marco Rubio har lovat att agera omedelbart – många i Venezuela väntar nu på att se om USA levererar, skriver Liu.

Situationen i Venezuela var närmast permanent akut redan innan jordskalven, skriver Johan Mattias Sommarström i Aftonbladet. Naturkatastrofen kommer nu att sätta vård, el och infrastruktur på prov på ett sätt som de troligen inte kommer att klara av.

Man brukar säga att en olycka sällan kommer ensam.

”För Venezuela har det varit en sanning i många år. Som att eländet aldrig vill ta slut”, skriver Sommarström.