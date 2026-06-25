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En skadad kvinna i La Guaira, Venezuela. (Pedro Mattey /AP/TT)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Analyser: Venezuelas olycka tycks aldrig ta slut

Av Ebba Örn
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De kraftigaste jordskalven på över 100 år i Venezuela hade inte kunnat komma vid ett sämre tillfälle för landet, skriver CNN:s John Liu. Den en gång blomstrande ekonomin är lamslagen efter år av korruption och sanktioner, och fattigdomen redan utbredd.

Skalven kommer att testa hur långt USA är villigt att gå för att stötta Venezuela, ett land som Donald Trump sa att man skulle ”styra” när ex-presidenten Nicolás Maduro var ute ur bilden. Både Trump och utrikesminister Marco Rubio har lovat att agera omedelbart – många i Venezuela väntar nu på att se om USA levererar, skriver Liu.

Situationen i Venezuela var närmast permanent akut redan innan jordskalven, skriver Johan Mattias Sommarström i Aftonbladet. Naturkatastrofen kommer nu att sätta vård, el och infrastruktur på prov på ett sätt som de troligen inte kommer att klara av.

Man brukar säga att en olycka sällan kommer ensam.

”För Venezuela har det varit en sanning i många år. Som att eländet aldrig vill ta slut”, skriver Sommarström.

John Liu: De dödliga jordbävningarna är ett slag i magen för Venezuelas ekonomi
analys · CNN
Johan Mattias Sommarström: Ett slag i magen på ett misskött land
analys · Aftonbladet
BBC direktrapporterar
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Sky News direktrapporterar
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Här inträffade jordbävningarna

karta
Totalt 971 personer har bekräftats skadade
AP  · Ofta betalvägg
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
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Reaktioner på skalven i Venezuela