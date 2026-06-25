Vänner och fiender bistår Venezuela: ”Hjälp till, alla som kan”

Människor bär ut varor från förstörda butiker i Catia La Mar, Venezuela den 25 juni 2026.

Venezuelaner i Miami, Bogotá och runt om i världen samlar in förnödenheter till de drabbade i jordbävningarna via sociala medier.

”Så smärtsamt att se det som händer, hjälp till alla som kan”, skriver artisten Silvana Estrada på X och postar en länk till insamlingen ”I love Venezuela”.

Flera länder skickar också nödhjälp, bland dem USA, som förde bort den dåvarande presidenten Nicolás Maduro i januari och har hållit honom fängslad sedan dess.

”Vi håller redan på och flyger in sök- och räddningsenheter”, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio till reportrar enligt CNN.

Han lovar även att bistå i återuppbyggnaden av infrastrukturen längre fram.

Det hårt krigsdrabbade Iran, vars förhandlingar med USA just strandat, har också lovat att delta i räddningsinsatserna. Det rapporterar australiska ABC.

Även Dominikanska republiken, Colombia, Mexiko och flera europeiska länder bidrar med nödhjälp, enligt TT och internationella medier.