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Människor bär ut varor från förstörda butiker i Catia La Mar, Venezuela den 25 juni 2026. (Jonathan Lanza /AP/TT)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Vänner och fiender bistår Venezuela: ”Hjälp till, alla som kan”

Av Kinga Sandén
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Venezuelaner i Miami, Bogotá och runt om i världen samlar in förnödenheter till de drabbade i jordbävningarna via sociala medier.

”Så smärtsamt att se det som händer, hjälp till alla som kan”, skriver artisten Silvana Estrada på X och postar en länk till insamlingen ”I love Venezuela”.

Flera länder skickar också nödhjälp, bland dem USA, som förde bort den dåvarande presidenten Nicolás Maduro i januari och har hållit honom fängslad sedan dess.

”Vi håller redan på och flyger in sök- och räddningsenheter”, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio till reportrar enligt CNN.

Han lovar även att bistå i återuppbyggnaden av infrastrukturen längre fram.

Det hårt krigsdrabbade Iran, vars förhandlingar med USA just strandat, har också lovat att delta i räddningsinsatserna. Det rapporterar australiska ABC.

Även Dominikanska republiken, Colombia, Mexiko och flera europeiska länder bidrar med nödhjälp, enligt TT och internationella medier.

Dödstalet har stigit till 188 – över 1 500 skadade
Reuters  · Ofta betalvägg
Iran uttrycker ”solidaritet med Venezuelas regering och folk”
www.abc.net.au
12 ton utrustning och 62 räddningsarbetare skickas från Colombia (spanska)
caracol.com.co
Presidenten tackar för allt stöd: ”Vi glömmer inte”
www.theguardian.com
Den första jordbävningens magnitud uppmättes till 7,2 och den andra till 7,5
TT
Rubio har haft direktkontakt med president Delcy Rodriguez
efectococuyo.com
Silvana Estrada på X
x.com

Liverapporter

BBC rapporterar direkt
live · BBC
The Guardian rapporterar direkt
live · www.theguardian.com
CNN rapporterar direkt
live · CNN
New York Times rapporterar direkt
NY Times  · Ofta betalvägg

Här inträffade jordbävningarna

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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaColombiaMexikoUSAMellanösternDominikanska republikenIranNordamerika Marco RubioNicolás Maduro