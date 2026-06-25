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Räddningsarbetare söker efter överlevare i rasmassor i Caracas under natten. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Katastrofläkare: Läget är ”jätteakut” i Venezuela

Av Hedda Hallsenius
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För varje timme som går minskar chanserna att hitta överlevande efter svåra jordbävningar som den i Venezuela, säger Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, till TT.

– Det är jätteakut, säger han.

Vidare konstaterar von Schreeb att det råder brist på välfungerande vård i Venezuela, och att det är svårt att veta vilka sjukhus i Caracas som fortfarande fungerar.

Forskare erfar att dödstalet kan uppgå till fler än 10 000 personer, och enligt Johan von Schreeb brukar det gå tre skadade på varje död person. Därför är Venezuela beroende av hjälp utifrån, säger han.

– Att ta hand om ett så här massivt antal skadade innebär ju en enorm påfrestning.

Det är otroligt viktigt att grävskopor och sökhundar snabbt sätts in, enligt Johan von Schreeb
TT

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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaJohan von Schreeb