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Boende och räddningsarbetare söker i rasmassorna i Caracas, Venezuela, den 25 juni 2026. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Venezuela lyfter censuren av X efter jordskalven: ”Handlar om liv och död”

Av Kinga Sandén
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Venezuelas regering slutade blockera nätverket X på torsdagsmorgonen. Det rapporterar flera venezuelanska oppositionsmedier. FN:s oberoende mission till Venezuela har krävt att all censur av sociala och traditionella medier ska tas bort som ett första steg i räddningsarbetet efter jordbävningarna.

”Det handlar om liv och död. Det finns inga ursäkter för att inte göra det”, skriver missionen enligt AFP.

Interimsledaren Delcy Rodriguez har inte kommenterat den lyfta censuren. Hon har utlyst undantagstillstånd och stängt flygplatser och tunnelbana, enligt The Guardian.

Ett av de just nu mest använda sätten att försöka spåra nära och kära är sajten ”Desaparecidos terremoto Venezuela” (”Försvunna i jordbävningen”), snabbt uppsatt av en programmerare i exil. Av de över 36 000 som efterlysts via sajten har hittills 2 389 kunnat lokaliseras – levande eller döda.

X har varit blockerat sedan det omtvistade valet i juli 2025 (spanska)
efectococuyo.com
Minst 164 människor har dödats och 971 skadats i jordbävningarna
www.theguardian.com
Fler än 200 webbdomäner är blockerade i landet
AFP  · Ofta betalvägg
Desaparecidos Terremoto Venezuela — Reconectemos a cada familia
desaparecidosterremotovenezuela.com

Liverapporter

BBC rapporterar direkt
live · BBC
The Guardian rapporterar direkt
live · www.theguardian.com
CNN rapporterar direkt
live · CNN
New York Times rapporterar direkt
NY Times  · Ofta betalvägg

Här inträffade jordbävningarna

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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaMedia & reklam