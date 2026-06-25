Venezuela lyfter censuren av X efter jordskalven: ”Handlar om liv och död”

Boende och räddningsarbetare söker i rasmassorna i Caracas, Venezuela, den 25 juni 2026.

Venezuelas regering slutade blockera nätverket X på torsdagsmorgonen. Det rapporterar flera venezuelanska oppositionsmedier. FN:s oberoende mission till Venezuela har krävt att all censur av sociala och traditionella medier ska tas bort som ett första steg i räddningsarbetet efter jordbävningarna.

”Det handlar om liv och död. Det finns inga ursäkter för att inte göra det”, skriver missionen enligt AFP.

Interimsledaren Delcy Rodriguez har inte kommenterat den lyfta censuren. Hon har utlyst undantagstillstånd och stängt flygplatser och tunnelbana, enligt The Guardian.

Ett av de just nu mest använda sätten att försöka spåra nära och kära är sajten ”Desaparecidos terremoto Venezuela” (”Försvunna i jordbävningen”), snabbt uppsatt av en programmerare i exil. Av de över 36 000 som efterlysts via sajten har hittills 2 389 kunnat lokaliseras – levande eller döda.