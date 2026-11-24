Leif Johansson tog över som styrelseordförande i Stegra i juni, i samband med att Wallenberg Investments blev huvudägare i bolaget.

Stegras ägare har satsat för mycket för att backa ur nu, säger råvaruanalytikern Christian Kopfer på Arctic Securities till EFN. Han tror att Wallenberg och övriga ägare får fram de 20 miljarder kronor som enligt uppgifter saknas för att slutföra stålverket i Boden.

Men ju dyrare bygget blir, desto svårare blir det att få projektet lönsamt även om finansieringen säkras. Kopfer tvivlar på att Wallenberg hade gått in i projektet om de vetat hur dyrt det skulle bli.

Redan i april fick Stegra in 15 miljarder kronor. Kapitalproblemen har lett till jämförelser med batteritillverkaren Northvolt, som gick i konkurs efter liknande finansieringsproblem, skriver DN.