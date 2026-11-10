Vänsterpartiet behöver tänka över sina regeringskrav och Centerpartiet behöver komma med egna förslag för att en rödgrön regering ska vara möjlig. Det säger S-ledaren Magdalena Andersson i SVT:s Morgonstudion.

I söndags meddelade hon att hon vill bilda regering med C och MP, med stöd av V.

– Naturligtvis behöver Centerpartiet nu också bjuda till, för att komma med förslag som kan göra att Vänsterpartiet också tycker att det här kan vara en bra lösning.

Hon säger att hon kommer att ha en hel del möten under veckan, men vill inte kommentera huruvida någon av dem kommer att vara med V.

I fredags sa C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill se både S och M lägga fram politiska ”totalpaket”, innan man bestämmer sig för vilken sida de ska samarbeta med. Andersson fortsätter upprepa att det skulle vara det ”största sveket någonsin” om partiet byter sida.