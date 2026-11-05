Ida Gabrielssons kommentarer om Centerpartiet i en intervju med DN sätter käppar i hjulen för regeringsprocessen. Det anser Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

”De omdömen och uttryckssätt som används om Centerpartiet och dess företrädare bidrar inte till att skapa tillit och förtroende, snarare tvärtom. Partier som man vill samarbeta med talar man inte om på det sättet”, skriver Magdalena Andersson i ett inlägg på Instagram.

I intervjun säger Ida Gabrielsson bland annat att V-ledaren Nooshi Dadgostar anser att centerpartisterna ”fan får skylla sig själva” och ”äta upp all vänsterpolitik” eftersom V fick fler röster i valet.