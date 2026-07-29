ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Hoten mot politikerna

Andersson om attacken: ”Måste hålla ihop och agera”

Av Louise Cassemar
Publicerad:

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skriver på Instagram att hon har varit i kontakt med sina partivänner efter nattens attack mot S partilokal i Sölvesborg. Hon skriver att det är en nazistisk attack som är djupt allvarlig och att angrepp mot politiska partier inte ”hör hemma i Sverige”.

”När nazister eller andra splittrande krafter använder hot och våld för att försöka skrämma människor från politiskt engagemang måste vi hålla ihop och agera”, fortsätter hon.

En man greps misstänkt för att ha krossat ett fönster och försökt att sätta eld på lokalen. Enligt Blekinge Läns Tidning ska han och ytterligare en man ha skrikit nazistiska slagord.

Magdalena Andersson på Instagram
www.instagram.com
Larmet inkom klockan 02.10
www.blt.se  · Ofta betalvägg
Polisen: ”Han ska ha försökt hälla ut någon typ av vätska utanför lokalen”
Sveriges Television
Polisen hittade en bensindunk och en väska med stenar på platsen
www.tv4.se
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Hoten mot politikernaSölvesborgBlekinge länBrottSocialdemokraterna