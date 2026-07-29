Andersson om attacken: ”Måste hålla ihop och agera”

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skriver på Instagram att hon har varit i kontakt med sina partivänner efter nattens attack mot S partilokal i Sölvesborg. Hon skriver att det är en nazistisk attack som är djupt allvarlig och att angrepp mot politiska partier inte ”hör hemma i Sverige”.

”När nazister eller andra splittrande krafter använder hot och våld för att försöka skrämma människor från politiskt engagemang måste vi hålla ihop och agera”, fortsätter hon.

En man greps misstänkt för att ha krossat ett fönster och försökt att sätta eld på lokalen. Enligt Blekinge Läns Tidning ska han och ytterligare en man ha skrikit nazistiska slagord.