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Illustrationsbild: Blekinge tingsrätt. (Magnus Lejhall/TT)
Hoten mot politikerna

Man häktad för attentatet mot S i Sölvesborg

Av Kinga Sandén
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En 35-årig man har häktats misstänkt för attentatet mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg natten till onsdagen. Det rapporterar SVT Blekinge.

Han ska ha krossat ett fönster och försökt tända eld på lokalen, enligt Blekinge Läns Tidning. Brottsrubriceringarna är grov mordbrand och skadegörelse. Mannen erkänner skadegörelse men nekar till försök till mordbrand.

Enligt vittnesuppgifter ska mannen ha skrikit nazistiska slagord vid gripandet.

Den misstänkte är tidigare dömd för grovt bedrägeri och skattebrott
tv+text · Sveriges Television
Mannen ska ha legat och skrikit nazistiska slagord på torget i en timme innan han fördes bort av polis (29 juli)
www.blt.se  · Ofta betalvägg
Polisen: ”Han ska ha försökt hälla ut någon typ av vätska utanför lokalen” (29 juli)
Sveriges Television
Polisen hittade en bensindunk och en väska med stenar på platsen (29 juli)
www.tv4.se
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Hoten mot politikernaSölvesborgBlekinge länBrottSocialdemokraterna