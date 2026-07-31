Man häktad för attentatet mot S i Sölvesborg

En 35-årig man har häktats misstänkt för attentatet mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg natten till onsdagen. Det rapporterar SVT Blekinge.

Han ska ha krossat ett fönster och försökt tända eld på lokalen, enligt Blekinge Läns Tidning. Brottsrubriceringarna är grov mordbrand och skadegörelse. Mannen erkänner skadegörelse men nekar till försök till mordbrand.

Enligt vittnesuppgifter ska mannen ha skrikit nazistiska slagord vid gripandet.