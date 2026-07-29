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Illustrationsbild (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

En gripen efter attack mot S partilokal i Sölvesborg

Av Louise Cassemar
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Polisen larmades i natt till Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. En man ska ha krossat ett fönster och försökt tända eld på lokalen, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Enligt tidningen ska två män ha skrikit nazistiska slagord innan de fördes bort från platsen. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Larmet inkom klockan 02.10
www.blt.se  · Ofta betalvägg
Polisen: ”Han ska ha försökt hälla ut någon typ av vätska utanför lokalen”
Sveriges Television
Polisen hittade en bensindunk och en väska med stenar på platsen
www.tv4.se
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