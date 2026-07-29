En gripen efter attack mot S partilokal i Sölvesborg

Polisen larmades i natt till Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. En man ska ha krossat ett fönster och försökt tända eld på lokalen, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Enligt tidningen ska två män ha skrikit nazistiska slagord innan de fördes bort från platsen. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel.