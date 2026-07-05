Politikerns tvååring skulle ”mördas” – kvinna åtalas

En skånsk kvinna i 70-årsåldern åtalas för ofredande mot S-politikern Blerta Hoti Singh och hennes tvååriga dotter, rapporterar GP.

Det var i samband med Bokmässan i höstas som Blerta Hoti Singh, kommunalråd i Göteborg, lade upp en bild på Instagram på sig själv och dottern tillsammans med partiledaren Magdalena Andersson. Morgonen därpå hade någon kommenterat att hon borde bli fråntagen dottern. ”Önskar att hon blir våldtagen och mördad av somalier, afghaner eller annan skit”, stod det också.

Blerta Hoti Singh säger att åtalet är en slags lättnad.

– Självklart är det här viktigt både för mig som privatperson, heltidspolitiker – och mamma. Hatet var ju riktat mot mig och min lilla dotter.

Kvinnan nekar till brott.