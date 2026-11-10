S-ledaren Magdalena Andersson uppvaktar talman Andreas Norlén om nytt sonderingsuppdrag. Till TT säger hon att beslut om nästa statsministeromröstning ”inte ska fattas i panik”.

En tredje statsministeromröstning bör inte ske i närtid, enligt S-ledaren, utan först efter ytterligare en tids samtal och förankring.

Hon dementerar samtidigt uppgifter om att S skulle ha lovat Vänsterpartiet ministerposter i interna samtal mellan de rödgröna partierna.

– Det finns rykten om att vi skulle ha ställt krav på Centerpartiet att Vänsterpartiet absolut ska sitta i regeringen. Så har det inte varit, utan vi har naturligtvis diskuterat alla olika möjligheter som finns. Men vi har inte ställt några sådana krav på Centerpartiet och vi har inte gett några löften.