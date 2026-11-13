Andersson: S lämnar förslag till C i eftermiddag
Socialdemokraterna förbereder det politiska helhetspaket som Centerpartiet har krävt från både S och M. Det meddelar S-ledaren Magdalena Andersson i ett klipp på sociala medier.
– I dag på eftermiddagen kommer vi lämna ett förslag till Centerpartiet på hur jag, och vi socialdemokrater, tycker att man bör kunna ta den här processen vidare, säger hon i klippet.
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har efterfrågat besked om hur partierna vill styra Sverige samt hur de ska hantera sina respektive regeringsunderlag.
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