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Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. (Magnus Lejhall / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsbildningen

Andersson: S lämnar förslag till C i eftermiddag

Av Jesper Karlsson
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Socialdemokraterna förbereder det politiska helhetspaket som Centerpartiet har krävt från både S och M. Det meddelar S-ledaren Magdalena Andersson i ett klipp på sociala medier.

– I dag på eftermiddagen kommer vi lämna ett förslag till Centerpartiet på hur jag, och vi socialdemokrater, tycker att man bör kunna ta den här processen vidare, säger hon i klippet.

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har efterfrågat besked om hur partierna vill styra Sverige samt hur de ska hantera sina respektive regeringsunderlag.

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Magdalena Andersson på Instagram
instagram.com
Deadline är klockan 17 i dag
Expressen
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Valet 2026RegeringsbildningenElisabeth Thand RingqvistMagdalena AnderssonModeraternaSocialdemokraternaCenterpartietPolitik