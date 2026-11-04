Demokraterna hade siffror som satte Annie Andrews i förarsätet i senatsvalet i South Carolina redan för en månad sedan men bestämde sig för att hålla det hemligt, rapporterar Semafor.

Tidigt i oktober fick hennes stab in en mätning som visade att hon ledde med tre procentenheter före Republikanernas Darline Graham, och flera efterföljande mätningar visade ett övertag. Att det inte offentliggjordes var för att Andrews stab inte ville dra till sig uppmärksamhet från Republikanernas nationella organisation.

I det läget satsade Republikanerna på andra delstater och när det nationella stödet slutligen kom var det redan för sent.