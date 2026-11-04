Jubel i North Carolina: ”Har ni det bra eller?”
Demokraten Roy Cooper möter en jublande publik när det står klart att han vunnit senatsvalet i North Carolina, vilket innebär att Demokraterna tar över en av Republikanernas platser i kammaren.
Cooper, som besegrar republikanen Michael Whatley, tackar alla demokratiska väljare i delstaten som har gjort sina röster hörda. Washington har fått höra att North Carolinas invånare vill se förändring, och det har bara börjat, säger han.
– Har ni det bra i kväll eller? frågar han den jublande publiken.
Han lovar att bekämpa korruption, stå upp för demokratin och att få ner de höga levnadskostnaderna.
Valvakor
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Guider till mellanårsvalet
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och 35 av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.