Demokraten Roy Cooper möter en jublande publik när det står klart att han vunnit senatsvalet i North Carolina, vilket innebär att Demokraterna tar över en av Republikanernas platser i kammaren.

Cooper, som besegrar republikanen Michael Whatley, tackar alla demokratiska väljare i delstaten som har gjort sina röster hörda. Washington har fått höra att North Carolinas invånare vill se förändring, och det har bara börjat, säger han.

– Har ni det bra i kväll eller? frågar han den jublande publiken.

Han lovar att bekämpa korruption, stå upp för demokratin och att få ner de höga levnadskostnaderna.