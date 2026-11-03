Demokraten Haley Stevens har bett federal polis om skydd efter att ha mottagit dödshot, uppger två källor inom Trumpadministrationen för Axios.

– Det finns rutiner att följa, men hon är kongressledamot och vi väntar oss att hennes begäran godkänns, säger en av dem.

Stevens förlorade primärvalet i Michigan till Abdul El-Sayed, som nu är partiets senatskandidat i delstaten. Hon orsakade sedan politisk jordbävning genom att ge sitt stöd till Republikanernas kandidat Mike Rogers.

Stevens fick stenhård kritik av demokrater och hennes närmaste medarbetare sa upp sig.

Hennes stöd till Israel, som El-Sayed kritiserat hårt, var den stora skiljelinjen mellan de två demokraterna.