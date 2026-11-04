Bara drygt 600 röster skiljer demokraten Mary Peltola och republikanen Dan S Sullivan åt i valdramat i Alaska. I skrivande stund, med 74 procent av rösterna räknade, är det knapp fördel för demokraten.

Den oberoende kandidaten Dan J Sullivan har hittills fått drygt 3 500 röster, vilket potentiellt kan bli avgörande för vem som slutligen får senatsplatsen. Den okände pensionerade läraren med samma namn som den välkända republikanen har fått stor uppmärksamhet under flera veckor sedan Vita huset anklagat Peltolas kampanj för att ha rekryterat honom i hopp om att splittra republikanska röster.

Förra veckan avslöjade New York Times att så också var fallet, något som tillbakavisats av Peltola.

Värt att nämna i sammanhanget är att det finns en till republikan på valsedeln, Gerald Heikes, som just nu har drygt 4 800 röster.