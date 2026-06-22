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Starmers avgångOmni förklarar

Andy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer

Andy Burnham talar efter segern i fyllnadsvalet i Makerfield. (Jon Super /AP/TT / AP)

Andy Burnham har goda möjligheter att lyckas bättre än Keir Starmer. Men om det räcker för att besegra Nigel Farage är en annan fråga.

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