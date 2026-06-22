Starmers avgång • Omni förklarar
Andy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer
Andy Burnham har goda möjligheter att lyckas bättre än Keir Starmer. Men om det räcker för att besegra Nigel Farage är en annan fråga.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen