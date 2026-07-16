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Open AI:s logga, arkivbild. (Michael Dwyer / AP)
Utvecklingen av AI

Anställda på Open AI gav pengar till motståndsgrupp

Av Hannah Gustafsson
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Sju anställda på Open AI har donerat pengar till den politiska aktionskommittén Guardrails Alliance, uppger källor till Wired. Även en tidigare anställd har donerat pengar.

Den största donationen låg på 200 000 dollar, från forskningsingenjören Juan Felipe Cerón Uribe som arbetat för Open AI sedan 2022. Han fokuserar på att mildra de eventuella samhällsskador som AI kan orsaka.

– Under den här tiden har jag blivit orolig för att all den forskningen kommer att ha gått till spillo om den inte leder till skyddsräcken som håller privata företag ansvariga för en ansvarsfull utveckling av AI, säger han i ett uttalande.

Guardrails Alliance förespråkar mer reglering och ett större politiskt ansvar kring AI. De har blivit en motståndsrörelse i teknikutvecklingen.

Omni förklararDärför har debatten om AI-jobbdöd inte kommit till Sverige – än

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Guardrails Alliance lanserades förra månaden med 5 miljoner dollar i finansiering
www.wired.com  · Ofta betalvägg
Guardrails Alliance består av teknikarbetare, fackföreningar och privatpersoner (18 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Super-PAC
Wikipedia (en)
Independent expenditure-only political action committees, commonly known as super PACs, are a type of political action committees (PACs) in the United States. Unlike traditional PACs, super PACs are legally allowed to fundraise unlimited amounts of money from individuals or organizations for the purpose of campaign advertising; however, they are not permitted to either coordinate with or contribute directly to candidate campaigns or political parties. However, in practice, restrictions on such coordination are considered flimsy and poorly enforced. Super PACs are subject to the same organizational, reporting, and public disclosure requirements as traditional PACs. Many super PACs are candidate-oriented but some focus on specific issues, an industry, a piece of legislation or a federal administrative rule. Super PACs were made possible by two judicial decisions in 2010: Citizens United v. Federal Election Commission by the U.S. Supreme Court and, two months later, the federal Court of Appeals for the D.C. Circuit decision in Speechnow.org v. FEC.
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