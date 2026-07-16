Anställda på Open AI gav pengar till motståndsgrupp

Sju anställda på Open AI har donerat pengar till den politiska aktionskommittén Guardrails Alliance, uppger källor till Wired. Även en tidigare anställd har donerat pengar.

Den största donationen låg på 200 000 dollar, från forskningsingenjören Juan Felipe Cerón Uribe som arbetat för Open AI sedan 2022. Han fokuserar på att mildra de eventuella samhällsskador som AI kan orsaka.

– Under den här tiden har jag blivit orolig för att all den forskningen kommer att ha gått till spillo om den inte leder till skyddsräcken som håller privata företag ansvariga för en ansvarsfull utveckling av AI, säger han i ett uttalande.

Guardrails Alliance förespråkar mer reglering och ett större politiskt ansvar kring AI. De har blivit en motståndsrörelse i teknikutvecklingen.