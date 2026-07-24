Antalet asylansökningar minskar: ”Historiskt låga nivåer”
Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar enligt en ny prognos från Migrationsverket, skriver TV4 Nyheterna.
I år väntas de ta emot 4 200 ansökningar, vilket är den lägsta nivån sedan 1983, enligt kanalen.
– När vi tog över var prognosen 19 000 personer det året. Nu är vi nere på runt 4 000. Det är historiskt låga nivåer, säger migrationsminister Johan Forsell (M).
Utöver Tidöpartiernas strama migrationspolitik påverkas även antalet av att färre söker asyl i Europa generellt. Av dem är det i sin tur färre som väljer Sverige, menar Forssell.
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