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Johan Forssell (M), migrationsminister. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska migrationspolitiken

Antalet asylansökningar minskar: ”Historiskt låga nivåer”

Av Hannah Gustafsson
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Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar enligt en ny prognos från Migrationsverket, skriver TV4 Nyheterna.

I år väntas de ta emot 4 200 ansökningar, vilket är den lägsta nivån sedan 1983, enligt kanalen.

– När vi tog över var prognosen 19 000 personer det året. Nu är vi nere på runt 4 000. Det är historiskt låga nivåer, säger migrationsminister Johan Forsell (M).

Utöver Tidöpartiernas strama migrationspolitik påverkas även antalet av att färre söker asyl i Europa generellt. Av dem är det i sin tur färre som väljer Sverige, menar Forssell.

Socialdemokraterna anser att den låga asylnivån behöver ligga fast över valet
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