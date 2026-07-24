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Turister njuter av värmen på Skeppsbron i Stockholm, där biljetter och glass säljs. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska jobben

Antalet tidsbegränsat anställda ökar i Sverige

Av Magnus Eriksson
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Den säsongsjusterade arbetslösheten uppgick till 8,7 procent i juni, jämfört med 8,8 procent månaden före. Det visar statistik från SCB.

Icke säsongsrensat var arbetslösheten 9,9 procent, jämfört med 9,4 procent föregående månad och 9,4 procent i juni i fjol.

– Arbetslösheten ligger fortsatt kvar på en högre nivå men vi ser också att tidsbegränsat anställda ökar, säger Ludvig Renberg, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten kvar på högre nivå enligt SCB
TT
Antalet sysselsatta sjunker
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bakgrund
 
Säsongrensning – då fungerar det
Wikipedia (sv)
Säsongrensning, även säsongjustering, är en term innebärande att en statistisk tidsserie rensats på säsong- och kalendereffekter. Säsongrensad data kan på så sätt sättas i relation till annan data utan att hänsyn behöver tas till antalet arbetsdagar under en månad eller ett kvartal, eller effekter hänförliga till klimat eller konsumenters säsongstyrda beteenden. Några exempel på sådana beteenden är julhandel eller konsumtion under sommarsemestern. Ett sätt att göra en säsongsrensning är ett glidande medelvärde. Det bör beräknas med längden en enhet större än perioden och halva vikten för den första och den sista termen. För månadsdata givet av y t {\displaystyle y_{t}} blir det då: M t ( 13 ) = ( y t − 6 / 2 + y t − 5 + y t − 4 + y t − 3 + y t − 2 + y t − 1 + y t + y t + 1 + y t + 2 + y t + 3 + y t + 3 + y t + 4 + y t + 5 + y t + 6 / 2 ) / 12 . {\displaystyle M_{t}^{(13)}=(y_{t-6}/2+y_{t-5}+y_{t-4}+y_{t-3}+y_{t-2}+y_{t-1}+y_{t}+y_{t+1}+y_{t+2}+y_{t+3}+y_{t+3}+y_{t+4}+y_{t+5}+y_{t+6}/2)/12\,.}
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