Andelen sysselsatta svenskar fortsätter att öka

Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden fortsätter att öka, visar nya siffror från SCB. I åldrarna 15-74 ökade antalet med 27 000 personer i maj jämfört med samma månad i fjol, till totalt 5,31 miljoner.

Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20-65 år steg under månaden med 0,2 procentenheter till 80,4 procent. Samtidigt minskade arbetslösheten till 5,2 procent, mot 5,4 procent månaden före, enligt den månatliga rapporten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).