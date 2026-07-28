Andelen sysselsatta svenskar fortsätter att öka
Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden fortsätter att öka, visar nya siffror från SCB. I åldrarna 15-74 ökade antalet med 27 000 personer i maj jämfört med samma månad i fjol, till totalt 5,31 miljoner.
Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20-65 år steg under månaden med 0,2 procentenheter till 80,4 procent. Samtidigt minskade arbetslösheten till 5,2 procent, mot 5,4 procent månaden före, enligt den månatliga rapporten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).
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