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Arkivbild: Arbetsförmedlingen i Skellefteå dagen efter beskedet att 1 000 personer kommer få lämna Northvolts anläggning i kommunen. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Färre varslas och färre är inskrivna som arbetslösa

Av Tomas Ekelund
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2 857 personer varslades om uppsägning i juni, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Vårens nedåtgående trend håller därmed i sig och jämfört med i januari har månadssiffran mer än halverats.

”Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikes födda, samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer”, skriver Arbetsförmedlingen i en kommentar till den nya månadsstatistiken.

Antalet inskrivna som arbetslösa minskar också. I slutet av juni var siffran 344 357 vilket är 6 procent lägre än i fjol.

I procent har andelen minskat från 6,9 till 6,4 procent av arbetskraften
TT
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grafik · arbetsformedlingen.se
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