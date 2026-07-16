Färre varslas och färre är inskrivna som arbetslösa

Arkivbild: Arbetsförmedlingen i Skellefteå dagen efter beskedet att 1 000 personer kommer få lämna Northvolts anläggning i kommunen.

2 857 personer varslades om uppsägning i juni, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Vårens nedåtgående trend håller därmed i sig och jämfört med i januari har månadssiffran mer än halverats.

”Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikes födda, samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer”, skriver Arbetsförmedlingen i en kommentar till den nya månadsstatistiken.

Antalet inskrivna som arbetslösa minskar också. I slutet av juni var siffran 344 357 vilket är 6 procent lägre än i fjol.