Färre varslas och färre är inskrivna som arbetslösa
2 857 personer varslades om uppsägning i juni, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Vårens nedåtgående trend håller därmed i sig och jämfört med i januari har månadssiffran mer än halverats.
”Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikes födda, samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer”, skriver Arbetsförmedlingen i en kommentar till den nya månadsstatistiken.
Antalet inskrivna som arbetslösa minskar också. I slutet av juni var siffran 344 357 vilket är 6 procent lägre än i fjol.
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