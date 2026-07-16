Expert: Det oväntade kan tvinga dig avbryta semestern

En beviljad semester kan avbrytas om chefen anser sig ha synnerliga skäl, ofta något oförutsett som att många blir sjuka samtidigt eller en akut ekonomisk kris. Det uppger experter som TT har pratat med.

– Inom vården kan synnerliga skäl vara mer uppenbara. I tjänstemannayrken måste arbetsgivaren verkligen kunna bevisa att något väldigt oväntat har hänt och att man inte kunnat planera för eller förutse detta, säger fackförbundet Akavias förhandlare Caroline Lindeberg.

Samtidigt har arbetstagaren rätt att neka till att avbryta sin semester med hänvisning till skäl som att man har småbarn.