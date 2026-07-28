Ny utredning kan leda till enklare uppsägningar

Regeringens beslut om översyn av främjandelagen kan leda till att företag enklare kan sparka medarbetare, skriver SvD.

I dag måste arbetsgivare flagga för Arbetsförmedlingen minst två månader innan ett större varsel, beroende på företagets storlek. Men den tiden kan komma att kortas.

– Det skulle kunna vara ett utfall, men jag vill inte föregripa den analys som Arbetsförmedlingen ska göra, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).