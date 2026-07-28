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Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L). (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Svenska jobben

Ny utredning kan leda till enklare uppsägningar

Av Hannah Gustafsson
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Regeringens beslut om översyn av främjandelagen kan leda till att företag enklare kan sparka medarbetare, skriver SvD.

I dag måste arbetsgivare flagga för Arbetsförmedlingen minst två månader innan ett större varsel, beroende på företagets storlek. Men den tiden kan komma att kortas.

– Det skulle kunna vara ett utfall, men jag vill inte föregripa den analys som Arbetsförmedlingen ska göra, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).

Främjandelagen infördes 1974 för att Arbetsförmedlingen skulle hinna förbereda sig
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Uppdraget ska presenteras senast den 31 mars 2027
www.regeringen.se
Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
bakgrund · www.riksdagen.se
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