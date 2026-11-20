Anthropics börsnotering har gjort bolaget till en samlingsplats för förmögna. De anställdas så kallade aktieoptioner är värda i genomsnitt 440 miljoner kronor – per person, skriver CNBC.

Bolaget grundades för bara fem år sedan och har 5 300 anställda. De som började arbeta på bolaget tidigt kan bli särskilt förmögna. Enligt investerare väntas minst 400 anställdas aktieinnehav bli värda över 100 miljoner dollar vardera, motsvarande runt en miljard kronor. Flera kan bli dollarmiljardärer.

De anställda har inlåsningsavtal som gör att de inte kan sälja sina aktier hur som helst. Men bostadsmarknaden i San Francisco lär märka av förmögenhetsexplosionen. Detta eftersom de anställda kan låna till bostäder med sina aktier som säkerhet, skriver Bloomberg.