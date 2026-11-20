Anthropics börsentré blev den största genom tiderna men firandet efteråt uteblev, enligt Bloomberg.

En person som var på plats på Nasdaqbörsen i New York beskriver det som den ”tamaste” IPO som denne någonsin varit med om. Medgrundaren Daniela Amodei var på väg hem till familjen redan innan börsdagen var över.

När Space X börsnoterades för några månader sedan var det ett betydligt större spektakel. Entréer hade dekorerats med enorma raketer, folk bar astronautdräkter och den berömda nyårskulan på Times Square lyste röd som planeten Mars.

– Jag upplevde att bolaget [Anthropic] agerade genomtänkt och disciplinerat och höll fast vid sina principer för hur nya investerare skulle tas in, säger Chris Emanuel på Singapores statliga investeringsjätte GIC.