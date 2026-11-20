”Jag tror att folk börjar förstå att något är fel”
AI-kritiska grupper protesterade utanför Nasdaqbörsen i New York och Anthropics huvudkontor i San Francisco i samband med AI-bolagets jättelika börsnotering i går, skriver The Guardian.
– Jag tror att folk börjar förstå att något är fel, sa Jose Gonzalez, en av demonstranterna på Times Square i New York.
Protesterna handlar bland annat om AI:s påverkan på miljön och den nationella säkerheten.
Demonstranterna oroas också över användningen av övervakningskameror och AI-teknikens kopplingar till migrationspolisen ICE.
– Det är samma kapitalistiska imperialism som orsakar levnadskostnadskrisen, klimatkrisen och de övergrepp som migrationsmyndigheten ICE begår, säger demonstranten Jes Vesconte.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen