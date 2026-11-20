AI-kritiska grupper protesterade utanför Nasdaqbörsen i New York och Anthropics huvudkontor i San Francisco i samband med AI-bolagets jättelika börsnotering i går, skriver The Guardian.

– Jag tror att folk börjar förstå att något är fel, sa Jose Gonzalez, en av demonstranterna på Times Square i New York.

Protesterna handlar bland annat om AI:s påverkan på miljön och den nationella säkerheten.

Demonstranterna oroas också över användningen av övervakningskameror och AI-teknikens kopplingar till migrationspolisen ICE.

– Det är samma kapitalistiska imperialism som orsakar levnadskostnadskrisen, klimatkrisen och de övergrepp som migrationsmyndigheten ICE begår, säger demonstranten Jes Vesconte.