Anthropics medgrundare Dario och Daniela Amodei vid dagens börsnotering på Wall Street.

AI-jätten Anthropic ser ut att rusa i den hajpade börsdebuten på Wall Street.

Tidiga indikationer baserade på Nasdaqs data indikerar att Anthropic öppnar handeln på 105 dollar – hela 27 procent högre än teckningskursen 83 dollar, skriver Financial Times.

Handeln med Anthropics aktier inleds på torsdagen under kortnamnet ANT. Närmare en timme efter öppning hade ännu inga avslut i handeln med aktien gjorts.

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