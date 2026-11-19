Anthropic ser ut att rusa nära 30 procent i börsdebuten
AI-jätten Anthropic ser ut att rusa i den hajpade börsdebuten på Wall Street.
Tidiga indikationer baserade på Nasdaqs data indikerar att Anthropic öppnar handeln på 105 dollar – hela 27 procent högre än teckningskursen 83 dollar, skriver Financial Times.
Handeln med Anthropics aktier inleds på torsdagen under kortnamnet ANT. Närmare en timme efter öppning hade ännu inga avslut i handeln med aktien gjorts.
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