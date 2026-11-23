Anthropic har skrivit upp sig på att betala 900 miljarder dollar för beräkningskraft till sin AI-utveckling. Men bolaget riskerar att få kreditbetyget ”skräpstatus”. Det rapporterar Wall Street Journal.

Bolaget är ungt och går inte med vinst ännu. Det har mycket att bevisa, vilket lär återspeglas när kreditinstituten kommer med sina domar de kommande månaderna.

Problemet för Anthropic är att ju sämre kreditstatus de får, desto dyrare blir det att låna pengar genom att ge ut obligationer. Det finns redan en rad andra techbolag med hög kreditstatus som lånat stora summor.

– Jag har pratat med många av mina kollegor... de har inte någon aptit just nu på att köpa ’hyperscalers’, säger Neil Sun, obligationschef på RBC, till WSJ.