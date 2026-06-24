ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Joakim Ståhl/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Industrisatsningarna i norr

AP2 fyller på i Stegra: ”Medvetna om risknivån”

Av Aron Sigblad
Publicerad:

AP2 är en av flera befintliga aktieägare som fortsätter att investera i ståltillverkaren Stegra. Vid den senaste kapitalrundan gick den svenska AP-fonden in med ytterligare cirka 330 miljoner kronor, skriver SvD.

Totalt uppgår bolagets investering nu till nära 1 miljard kronor.

– Vi är medvetna om att detta är ett utmanande projekt med hög risknivå. Samtidigt bedömer vi att den plan man tagit fram är trovärdig, säger AP2:s kommunikationschef Åsa Norman.

Tidigare på onsdagen stod det klart att Stegra stängt sin kapitalrunda på drygt 15 miljarder kronor.

Omni förklararDet betyder Wallenbergs famn för Stegra: ”In i finrummet”

Omni Mer
Investeringen utgör runt en halv promille av AP2:s förvaltade kapital
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Klart: Krisande Stegra har tagit in nya miljarder
TT
Stegra ägs av två holdingbolag
pressmeddelande · news.cision.com

Läs också

Oklart när Stegra drar i gång produktion (18 juni)
TT
Nytt kapital, ny styrelse – Wallenbergs intåg i Stegra (13 juni)
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen