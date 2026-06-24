AP2 fyller på i Stegra: ”Medvetna om risknivån”
AP2 är en av flera befintliga aktieägare som fortsätter att investera i ståltillverkaren Stegra. Vid den senaste kapitalrundan gick den svenska AP-fonden in med ytterligare cirka 330 miljoner kronor, skriver SvD.
Totalt uppgår bolagets investering nu till nära 1 miljard kronor.
– Vi är medvetna om att detta är ett utmanande projekt med hög risknivå. Samtidigt bedömer vi att den plan man tagit fram är trovärdig, säger AP2:s kommunikationschef Åsa Norman.
Tidigare på onsdagen stod det klart att Stegra stängt sin kapitalrunda på drygt 15 miljarder kronor.
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