Wallenberg får förtur om Stegra delar ut

Leif Johansson, då tilltänkt styrelseordförande i Stegra, under en pressträff med anledning av att Wallenberg Investments går in i ståltillverkaren i april i år.

De befintliga aktieägare som inte deltog i det nyligen slutförda räddningspaketet i stålbolaget Stegra har ingen rätt att ta del av framtida utdelningar – förrän Wallenberg Investments och övriga nya finansiärer först har fått sitt. Det rapporterar DI.

Den nya finansieringen på drygt 15 miljarder kronor som blev klar förra veckan har inneburit att ägarbilden i Stegra ändrats rejält. Finansieringen har placerats i ett nytt holdingbolag som kontrollerar över 90 procent av Stegras röster och aktier. De som tidigare har investerat i stålprojektet får därmed dela på de mindre än 10 procent av de röster och aktier som återstår.

Wallenberg Investments gick in med 18,8 procent av den nya finansieringen och för de pengarna fick det onoterade maktbolaget en röstandel på 38,5 procent i det nya holdingbolaget, enligt DI.