Klart: Krisande Stegra har tagit in nya miljarder

Ståltillverkaren Stegra har avslutat sin finansieringsrunda på 1,4 miljarder euro, motsvarande drygt 15 miljarder kronor, bekräftar Wallenberg Investments i ett pressmeddelande.

Wallenberg har efter affären cirka 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av aktiekapitalet i det största av Stegras två ägarbolag, som i sin tur kontrollerar 90 procent av Stegra.

I april aviserade hårt pressade Stegra den nya finansieringsrundan, där Wallenberg Investments skulle stå för cirka 2,8 miljarder kronor.