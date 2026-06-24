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Illustrationsbild. Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Wallenbergs maktbolag Investor. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Industrisatsningarna i norr

Klart: Krisande Stegra har tagit in nya miljarder

Av Andreas Victorzon
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Ståltillverkaren Stegra har avslutat sin finansieringsrunda på 1,4 miljarder euro, motsvarande drygt 15 miljarder kronor, bekräftar Wallenberg Investments i ett pressmeddelande.

Wallenberg har efter affären cirka 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av aktiekapitalet i det största av Stegras två ägarbolag, som i sin tur kontrollerar 90 procent av Stegra.

I april aviserade hårt pressade Stegra den nya finansieringsrundan, där Wallenberg Investments skulle stå för cirka 2,8 miljarder kronor.

Omni förklararDet betyder Wallenbergs famn för Stegra: ”In i finrummet”

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Stegra ägs av två holdingbolag
pressmeddelande · news.cision.com

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