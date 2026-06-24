Klart: Krisande Stegra har tagit in nya miljarder
Ståltillverkaren Stegra har avslutat sin finansieringsrunda på 1,4 miljarder euro, motsvarande drygt 15 miljarder kronor, bekräftar Wallenberg Investments i ett pressmeddelande.
Wallenberg har efter affären cirka 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av aktiekapitalet i det största av Stegras två ägarbolag, som i sin tur kontrollerar 90 procent av Stegra.
I april aviserade hårt pressade Stegra den nya finansieringsrundan, där Wallenberg Investments skulle stå för cirka 2,8 miljarder kronor.
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