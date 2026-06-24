Grundaren Mix tvingas stå utanför Stegras styrelse

Grundaren Harald Mix tonar ner det faktum att han inte får någon plats i styrelsen i Stegras nya ägarbolag.

– Även om jag kommer att investera för mig mycket pengar i det nya bolaget, så är det inte tillräckligt för att motivera en styrelseplats, säger han till DI.

Däremot får riskkapitalbolaget Altor, där Mix är största ägare, två platser i styrelsen. Att han personligen inte tar någon av dem beror på regler om intressekonflikt eftersom han både grundat Stegra och äger aktier privat i bolaget.