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Finansmannen Harald Mix. Arkivbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Industrisatsningarna i norr

Grundaren Mix tvingas stå utanför Stegras styrelse

Av Andreas Victorzon
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Grundaren Harald Mix tonar ner det faktum att han inte får någon plats i styrelsen i Stegras nya ägarbolag.

– Även om jag kommer att investera för mig mycket pengar i det nya bolaget, så är det inte tillräckligt för att motivera en styrelseplats, säger han till DI.

Däremot får riskkapitalbolaget Altor, där Mix är största ägare, två platser i styrelsen. Att han personligen inte tar någon av dem beror på regler om intressekonflikt eftersom han både grundat Stegra och äger aktier privat i bolaget.

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Industrisatsningarna i norrStegra (tidigare H2 Green Steel)Harald MixInvestment & riskkapital