Apollogalleriet öppnar igen – men utan smycken
Onsdagen den 22 juli öppnar Apollogalleriet på Louvren igen – nio månader efter stöldkuppen då flera juveler och smycken försvann. Det skriver Le Parisien.
Enligt museichefen Christophe Leribault kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare, i en ny ”ultrasäkrad” lokal.
Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor. Inget har återfunnits förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen.
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