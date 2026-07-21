Apollogalleriet öppnar igen – men utan smycken

Onsdagen den 22 juli öppnar Apollogalleriet på Louvren igen – nio månader efter stöldkuppen då flera juveler och smycken försvann. Det skriver Le Parisien.

Enligt museichefen Christophe Leribault kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare, i en ny ”ultrasäkrad” lokal.

Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor. Inget har återfunnits förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen.