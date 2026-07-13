Louvrentjuv: Hjärnan bakom blev besviken över bytet

En polis utanför Louvrenmuseet i Paris i oktober 2025.

Hjärnan bakom den spektakulära stöldkuppen på Louvren i Paris förra året blev ”besviken” över att tjuvarna inte lyckades roffa åt sig mer. Det berättar två män som misstänks för att ha deltagit i kuppen för franska utredare, skriver Le Monde.

Tjuvarna lyckades komma över kronjuveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande cirka 970 miljoner kronor. Enligt de misstänkta tjuvarna tyckte kuppbeställaren att de ”kunde ha tagit mer”.

I förhören uppger de båda männen att de kontaktades bara dagar före kuppen och erbjöds mellan 15 000 och 25 000 euro för tillslaget.

En av männen säger att han inte visste att det var Louvren de skulle slå till mot, utan trodde att det var en ”juvelbutik där de tillverkar juveler i Paris”.

– Jag skulle aldrig ha satt min fot där om jag hade vetat, berättar han i förhör.

Åtta föremål är fortfarande försvunna efter kuppen. Det enda som hittats är en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med tillslaget.