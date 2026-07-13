Louvrentjuv: Hjärnan bakom blev besviken över bytet
Hjärnan bakom den spektakulära stöldkuppen på Louvren i Paris förra året blev ”besviken” över att tjuvarna inte lyckades roffa åt sig mer. Det berättar två män som misstänks för att ha deltagit i kuppen för franska utredare, skriver Le Monde.
Tjuvarna lyckades komma över kronjuveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande cirka 970 miljoner kronor. Enligt de misstänkta tjuvarna tyckte kuppbeställaren att de ”kunde ha tagit mer”.
I förhören uppger de båda männen att de kontaktades bara dagar före kuppen och erbjöds mellan 15 000 och 25 000 euro för tillslaget.
En av männen säger att han inte visste att det var Louvren de skulle slå till mot, utan trodde att det var en ”juvelbutik där de tillverkar juveler i Paris”.
– Jag skulle aldrig ha satt min fot där om jag hade vetat, berättar han i förhör.
Åtta föremål är fortfarande försvunna efter kuppen. Det enda som hittats är en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med tillslaget.
Stöldkuppen på Louvren — det gäller saken
- Fyra tjuvar genomförde den 19 oktober 2025 en spektakulär stöld av ovärderliga kronjuveler från Louvren i Paris.
- Bytet bestod av åtta smycken värda nära en miljard kronor, varav kejsarinnan Eugénies krona tappades och återfanns skadad utanför museet.
- Polisen grep totalt nio personer, varav två av de misstänkta erkände delaktighet och deras dna hittades på flyktfordon.
- Utredningar visade omfattande säkerhetsbrister på Louvren, bland annat få övervakningskameror och bristande intern kommunikation.
- Museichefen Laurence des Cars avgick i februari 2026 efter hård kritik mot säkerheten, och Christophe Leribault utsågs till ny chef.