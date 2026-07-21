Appbutiken svämmar över med vibe-kodade appar – oklart om Apple gynnas

Framväxten av så kallad vibe-kodning har lett till en dramatisk ökning av nya appar på marknaden, rapporterar New York Times.

Under första halvåret i år tillkom 560 000 nya appar, att jämföra med 600 000 under hela 2026.

Men det är inte självklart goda nyheter för Apple. Å ena sidan tjänar bolaget pengar på köp inuti apparna, å andra sidan kräver varje app arbete då de godkänns manuellt. Dessutom riskerar appbutiken att svämmas över med appar av dålig kvalitet, samtidigt som risken för att något skadligt eller olämpligt smiter igenom kontrollen ökar med det höga trycket.