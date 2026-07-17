Artist sågar Spotifys AI-text: ”Vi vill inte ha det här”

Den nyzeeländska sångaren och låtskrivaren Lorde är inget fan av Spotifys nya AI-sammanfattningar. Efter att en av hennes låtar fått en felaktig beskrivning riktar hon en känga mot bolaget i ett inlägg på Instagram.

Vi vill inte ha det här, lyder budskapet.

”Gör det åtminstone möjligt för artister att välja bort detta, snälla”, skriver hon.

Spotify uppger för tidningen Rolling Stone att det handlar om en testversion och att texten har plockats bort.