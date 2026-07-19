Tiktok ska använda AI för att hitta deepfakes
Tiktok ska prova att använda AI för att hitta deepfakes på plattformen, skriver The Verge.
Företaget har börjat testa ett nytt verktyg bland frivilliga kreatörer i USA. De måste då identifiera sig och ta en selfie för att vara med.
Id-uppgifterna sparas inte, men selfien används för att söka igenom plattformen efter AI-genererat innehåll på kreatören, enligt Tiktoks amerikanska talesperson Zachary Kizer till tidningen.
Om videon har gjorts utan tillåtelse, kan både videon och kontot bakom anmälas.
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