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Illustrationsbild. (AP)
Techbolagens AI-race

Apple stämmer Open AI för stöld av hemligheter

Av Joel Malmén
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Apple stämmer Open AI för att ha stulit företagshemligheter, rapporterar flera medier.

Stämningen riktas mot två tidigare Apple-anställda som nu gått till Open AI, Tang Tan och Chan Liu.

Tan anklagas för att ha mejlat sig själv information om Apples leverantörer, och för att ha uppmanat Apple-anställda jobbsökare att ta med sig Apple-hårdvara till arbetsintervjuer hos Open AI.

Liu anklagas för att ha använt en före detta kollegas jobbdator för att ladda ner tiotals hemliga Apple-filer.

Open AI har inte kommenterat.

Stämningsansökan lämnades in i Kalifornien
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Apple hävdar sig ha tunga bevis
Financial Times  · Ofta betalvägg
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