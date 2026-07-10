Apple stämmer Open AI för stöld av hemligheter
Apple stämmer Open AI för att ha stulit företagshemligheter, rapporterar flera medier.
Stämningen riktas mot två tidigare Apple-anställda som nu gått till Open AI, Tang Tan och Chan Liu.
Tan anklagas för att ha mejlat sig själv information om Apples leverantörer, och för att ha uppmanat Apple-anställda jobbsökare att ta med sig Apple-hårdvara till arbetsintervjuer hos Open AI.
Liu anklagas för att ha använt en före detta kollegas jobbdator för att ladda ner tiotals hemliga Apple-filer.
Open AI har inte kommenterat.
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