Apple stämmer Open AI för stöld av hemligheter

Apple stämmer Open AI för att ha stulit företagshemligheter, rapporterar flera medier.

Stämningen riktas mot två tidigare Apple-anställda som nu gått till Open AI, Tang Tan och Chan Liu.

Tan anklagas för att ha mejlat sig själv information om Apples leverantörer, och för att ha uppmanat Apple-anställda jobbsökare att ta med sig Apple-hårdvara till arbetsintervjuer hos Open AI.

Liu anklagas för att ha använt en före detta kollegas jobbdator för att ladda ner tiotals hemliga Apple-filer.

Open AI har inte kommenterat.