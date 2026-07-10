Open AI och Google sålde AI till svartlistade bolag

Singaporebaserade dotterbolag till kinesiska Alibaba, Baidu och Tencent har kunnat köpa avancerade AI-modeller av de amerikanska teknikbolagen Open AI och Google, rapporterar Financial Times. Detta trots att moderbolagen har svartlistats av Pentagon.

Det blottlägger ett kryphål i Washingtons försök att bromsa Pekings AI-utveckling, skriver tidningen.

Försäljningen är laglig men har väckt nya krav på skärpta amerikanska exportregler.