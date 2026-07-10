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Alibaba. (Shutterstock)
Techbolagens AI-race

Open AI och Google sålde AI till svartlistade bolag

Av Helena Sällström
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Singaporebaserade dotterbolag till kinesiska Alibaba, Baidu och Tencent har kunnat köpa avancerade AI-modeller av de amerikanska teknikbolagen Open AI och Google, rapporterar Financial Times. Detta trots att moderbolagen har svartlistats av Pentagon.

Det blottlägger ett kryphål i Washingtons försök att bromsa Pekings AI-utveckling, skriver tidningen.

Försäljningen är laglig men har väckt nya krav på skärpta amerikanska exportregler.

Open AI och Google försvarar till stora delar förfarandet
Financial Times  · Ofta betalvägg
Singapore på väg att bli neutral zon för AI-bolagen (24 april)
Reuters  · Ofta betalvägg
Kinesisk AI matchar nu amerikanska toppmodeller på vissa områden (29 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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Techbolagens AI-raceKinaAsienOpen AIGoogleArtificiell intelligens